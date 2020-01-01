Токеноміка Whale Ecosystem (WHALE) Дізнайтеся ключову інформацію про Whale Ecosystem (WHALE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Whale Ecosystem (WHALE) The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Офіційний вебсайт: https://sonicwhale.ai Купити WHALE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Whale Ecosystem (WHALE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whale Ecosystem (WHALE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 524.90K $ 524.90K $ 524.90K Загальна пропозиція: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркуляційна пропозиція: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 524.90K $ 524.90K $ 524.90K Історичний максимум: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Історичний мінімум: $ 0.01549817 $ 0.01549817 $ 0.01549817 Поточна ціна: $ 0.02498812 $ 0.02498812 $ 0.02498812 Дізнайтеся більше про ціну Whale Ecosystem (WHALE)

Токеноміка Whale Ecosystem (WHALE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Whale Ecosystem (WHALE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WHALE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WHALE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WHALE, досліджуйте ціну токена WHALE в реальному часі!

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