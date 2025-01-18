Ціна Whale Ecosystem (WHALE)
Поточна ціна Whale Ecosystem (WHALE) сьогодні становить 0.062946 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whale Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.09K USD
- зміна ціни Whale Ecosystem протягом дня — -33.64%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whale Ecosystem до USD становила $ -0.03191296735633497.
За останні 30 днів зміна ціни Whale Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whale Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whale Ecosystem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.03191296735633497
|-33.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whale Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-33.64%
-69.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
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