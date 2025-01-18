Сьогоднішня ціна Whale Ecosystem (WHALE)

Поточна ціна Whale Ecosystem (WHALE) сьогодні становить 0.062946 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whale Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.09K USD

- зміна ціни Whale Ecosystem протягом дня — -33.64%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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