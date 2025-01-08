Сьогоднішня ціна WHALE (WHALE)

Поточна ціна WHALE (WHALE) сьогодні становить 0.678565 USD з ринковою капіталізацією $ 6.21M USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WHALE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.13K USD

- зміна ціни WHALE протягом дня — -6.13%

- циркуляційна пропозиція – 9.15M USD

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