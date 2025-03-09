Ціна WHACKT (WHACKT)
Поточна ціна WHACKT (WHACKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.07K USD. Ціна WHACKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WHACKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.73K USD
- зміна ціни WHACKT протягом дня — -47.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WHACKT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WHACKT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WHACKT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WHACKT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-47.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WHACKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.20%
-47.81%
--
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