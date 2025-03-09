Сьогоднішня ціна WHACKT (WHACKT)

Поточна ціна WHACKT (WHACKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.07K USD. Ціна WHACKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WHACKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.73K USD

- зміна ціни WHACKT протягом дня — -47.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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