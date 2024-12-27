Ціна WEWECOIN (WEWE)
Поточна ціна WEWECOIN (WEWE) сьогодні становить 0.00001894 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна WEWE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WEWECOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.64K USD
- зміна ціни WEWECOIN протягом дня — -10.35%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WEWECOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WEWECOIN до USD становила $ -0.0000070544.
За останні 60 днів зміна ціни WEWECOIN до USD становила $ -0.0000133201.
За останні 90 днів зміна ціни WEWECOIN до USD становила $ -0.00009287413125646614.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.35%
|30 днів
|$ -0.0000070544
|-37.24%
|60 днів
|$ -0.0000133201
|-70.32%
|90 днів
|$ -0.00009287413125646614
|-83.06%
Останній аналіз цін WEWECOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-10.35%
+16.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Upside Down Meme ($WEWE) was launched as a memecoin by @THORChain($RUNE) founder @JPTHOR as part of @vultisig ($VULT) launch.
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