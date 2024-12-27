Ціна WEWE (WEWE)
Поточна ціна WEWE (WEWE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 408.06K USD. Ціна WEWE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WEWE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.06 USD
- зміна ціни WEWE протягом дня — -2.67%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WEWE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WEWE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WEWE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WEWE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WEWE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.81%
-2.67%
-3.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth. Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.
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