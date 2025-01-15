Ціна Wethio Space (WESP)
Поточна ціна Wethio Space (WESP) сьогодні становить 0.01996965 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WESP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wethio Space:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.62K USD
- зміна ціни Wethio Space протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wethio Space до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wethio Space до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Wethio Space до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Wethio Space до USD становила $ -21.257381638690657.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ -21.257381638690657
|-99.90%
Останній аналіз цін Wethio Space: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Discover the journey of the Wethio Space project, where passion and ingenuity unite to make a lasting impact in Africa. With a relentless drive for change, the visionary Wethio Space team set out to tackle a vital question: how can we transform Africa by unleashing its full potential, uplifting vulnerable communities, and closing the gaps that hinder progress? In the midst of boundless ideas, a groundbreaking concept was born – one that will reshape communication and propel Africa into uncharted territories. Our audacious plan involves launching nanosatellites into orbit and establishing ground stations across the continent, forming an unparalleled network that will revolutionize connectivity for all of Africa. Imagine remote villages once disconnected from the world, where possibilities were scarce and voices remained unheard. Thanks to Wethio Space, these communities will now be seamlessly connected, empowering residents with internet access, vital services, education opportunities, and the chance for economic growth. Embark on this exhilarating journey and become part of a historic movement, as we work together to forge a brighter future for all. Together, let'ts create a world where possibilities know no boundaries, and where Africa shines as a testament to the transformative power of unity.”
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