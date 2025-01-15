Сьогоднішня ціна WETH yVault (YVWETH)

Поточна ціна WETH yVault (YVWETH) сьогодні становить 3,503.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WETH yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни WETH yVault протягом дня — +6.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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