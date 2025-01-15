Ціна WETH yVault (YVWETH)
Поточна ціна WETH yVault (YVWETH) сьогодні становить 3,503.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WETH yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни WETH yVault протягом дня — +6.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WETH yVault до USD становила $ +222.28.
За останні 30 днів зміна ціни WETH yVault до USD становила $ -609.8537165540.
За останні 60 днів зміна ціни WETH yVault до USD становила $ +241.8611534600.
За останні 90 днів зміна ціни WETH yVault до USD становила $ +681.1295210447094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +222.28
|+6.78%
|30 днів
|$ -609.8537165540
|-17.40%
|60 днів
|$ +241.8611534600
|+6.90%
|90 днів
|$ +681.1295210447094
|+24.13%
Останній аналіз цін WETH yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+6.78%
-6.44%
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