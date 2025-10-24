Інформація щодо ціни Weth Hedz (HEDZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,74%

Актуальна ціна Weth Hedz (HEDZ) становить --. За останні 24 години HEDZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEDZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HEDZ змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на -44,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Weth Hedz (HEDZ)

Ринкова капіталізація $ 9,19K$ 9,19K $ 9,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,19K$ 9,19K $ 9,19K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Weth Hedz — $ 9,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEDZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,19K.