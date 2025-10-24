Ціна Weth Hedz (HEDZ)
Актуальна ціна Weth Hedz (HEDZ) становить --. За останні 24 години HEDZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEDZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то HEDZ змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на -44,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Weth Hedz — $ 9,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEDZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,19K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weth Hedz до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Weth Hedz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Weth Hedz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Weth Hedz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|-2,70%
|60 днів
|$ 0
|-44,41%
|90 днів
|$ 0
|--
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
