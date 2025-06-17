Ціна WET (WET)
Поточна ціна WET (WET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30,40K USD. Ціна WET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WET:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WET протягом дня — +7,23%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,00%
+7,23%
-24,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.
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Розуміння токеноміки WET (WET) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WET зараз!
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