Інформація щодо ціни WestTech Security Token (WST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,085558$ 0,085558 $ 0,085558 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна WestTech Security Token (WST) становить --. За останні 24 години WST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WST становить $ 0,085558, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WestTech Security Token (WST)

Ринкова капіталізація $ 6,53K$ 6,53K $ 6,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,14K$ 43,14K $ 43,14K Циркуляційне постачання 22,72M 22,72M 22,72M Загальна пропозиція 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WestTech Security Token — $ 6,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WST — 22,72M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,14K.