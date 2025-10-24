Актуальна ціна WestTech Security Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WestTech Security Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WST на MEXC вже зараз.

Ціна WestTech Security Token (WST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WST до USD:

$0,00028758
$0,00028758$0,00028758
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WestTech Security Token (WST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни WestTech Security Token (WST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,085558
$ 0,085558$ 0,085558

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна WestTech Security Token (WST) становить --. За останні 24 години WST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WST становить $ 0,085558, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WestTech Security Token (WST)

$ 6,53K
$ 6,53K$ 6,53K

--
----

$ 43,14K
$ 43,14K$ 43,14K

22,72M
22,72M 22,72M

150 000 000,0
150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WestTech Security Token — $ 6,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WST — 22,72M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,14K.

Історія ціни WestTech Security Token (WST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WestTech Security Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WestTech Security Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WestTech Security Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WestTech Security Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс WestTech Security Token (WST)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни WestTech Security Token (USD)

Скільки коштуватиме WestTech Security Token (WST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WestTech Security Token (WST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WestTech Security Token.

Перегляньте прогноз ціни WestTech Security Token вже зараз!

WST до місцевих валют

Токеноміка WestTech Security Token (WST)

Розуміння токеноміки WestTech Security Token (WST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про WestTech Security Token (WST)

Скільки сьогодні коштує WestTech Security Token (WST)?
Актуальна ціна WST у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WST до USD?
Поточна ціна WST до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WestTech Security Token?
Ринкова капіталізація WST — $ 6,53K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WST?
Циркуляційна пропозиція WST — 22,72M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WST?
WST досяг історичної максимальної ціни у 0,085558 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WST?
Історична мінімальна ціна WST становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WST?
Актуальний обсяг торгівлі WST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WST цього року?
WST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WestTech Security Token (WST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

