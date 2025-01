Що таке WeStarter ( WAR)

WeStarter is a cross-chain token initial swap platform which based on HECO network. Through the fluency of the product and sufficient industry resources, it carries the requirement of funds and resources for a variety of asset types. With the role of gatekeeper, through the decentralized incentive and governance mechanism of tokens, to achieve the goal of selecting high-quality assets.

Ресурс WeStarter (WAR) Офіційний вебсайт