Сьогоднішня ціна WeStarter (WAR)

Поточна ціна WeStarter (WAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WeStarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.09 USD

- зміна ціни WeStarter протягом дня — -14.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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