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Поточна ціна WeSendit сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WSI становить 371 349 USD. Відстежуйте оновлення цін WSI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WeSendit сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WSI становить 371 349 USD. Відстежуйте оновлення цін WSI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WSI

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Ціна WeSendit (WSI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WSI до USD:

$0,00043827
$0,00043827$0,00043827
+0,04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WeSendit (WSI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:27:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WeSendit

Поточна ціна WeSendit (WSI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSI до USD становить $ 0 за WSI.

WeSendit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 371 349, з циркуляційною пропозицією у 845,80M WSI. Протягом останніх 24 годин WSI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,312782, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WSI змінився на -9,17% за останню годину та на -5,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,92K.

Ринкова інформація щодо WeSendit (WSI)

$ 371,35K
$ 371,35K$ 371,35K

$ 2,92K
$ 2,92K$ 2,92K

$ 653,31K
$ 653,31K$ 653,31K

845,80M
845,80M 845,80M

1 488 000 000,0
1 488 000 000,0 1 488 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WeSendit — $ 371,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,92K. Циркуляційна пропозиція WSI — 845,80M, зі загальною пропозицією 1488000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 653,31K.

Історія ціни WeSendit у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,312782
$ 0,312782$ 0,312782

$ 0
$ 0$ 0

-9,17%

-4,63%

-5,37%

-5,37%

Історія ціни WeSendit (WSI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WeSendit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WeSendit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WeSendit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WeSendit до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,63%
30 днів$ 0-39,05%
60 днів$ 0-37,75%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни WeSendit

Прогноз ціни WeSendit (WSI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WSI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни WeSendit (WSI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WeSendit потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WeSendit у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WSI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WeSendit.

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Ресурс WeSendit (WSI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemDePINStorage

Про WeSendit

Що таке WeSendit?

WeSendit — це децентралізоване рішення для обміну файлами та мережі хмарного зберігання, що надає пріоритет приватності користувачів і безпеці даних. Завдяки партнерствам у мережі Web 3.0 WeSendit усуває обмеження на обсяг сховища й дозволяє користувачам економити до 80% порівняно з іншими постачальниками хмарних послуг. WeSendit дає користувачам змогу вибрати мережу, через яку хочуть передавати свої дані, а для забезпечення максимальної безпеки дані надлишково зберігаються у тисячах зон доступності по всьому світу.

Чим унікальний WeSendit?

WeSendit виділяється серед інших постачальників хмарних послуг завдяки акценту на приватності користувачів і безпеці даних. WeSendit використовує децентралізовані технології Web 3.0, створюючи інструменти, що забезпечують надійну та безпечну обробку даних. Крім того, токен WeSendit (WSI) служить засобом оплати й нагороджує користувачів токенами за надання даних залежно від їхнього абонементу та можливих пакетів послуг «плати за фактом».

Для чого можна використовувати WeSendit (WSI)?

Токен WeSendit (WSI) можна використовувати різними способами, наприклад, для оплати регулярних послуг, переказу коштів, торгівлі або обміну на інші криптоактиви. Власники токенів отримують переваги від рефералів, нагород за стейкінг, використання запропонованих додатків, послуг мережі зберігання та Програми активності, що нагороджує користувачів токенами, коли вони надсилають свої дані через wesendit.com.

Яка зараз ринкова ціна WSI?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -4.63% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність WeSendit на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, WSI демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для WSI?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- WSI. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для WeSendit?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність WSI на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре WSI інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про WeSendit

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:27:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WeSendit (WSI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,52%

Myros

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MY

$0,0117
$0,0117$0,0117

+14,70%

ZKcandy

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$2,9500
$2,9500$2,9500

+21,90%

Aether Network

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AET

$0,0116
$0,0116$0,0116

+10,47%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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