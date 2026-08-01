Що таке WeSendit?

WeSendit — це децентралізоване рішення для обміну файлами та мережі хмарного зберігання, що надає пріоритет приватності користувачів і безпеці даних. Завдяки партнерствам у мережі Web 3.0 WeSendit усуває обмеження на обсяг сховища й дозволяє користувачам економити до 80% порівняно з іншими постачальниками хмарних послуг. WeSendit дає користувачам змогу вибрати мережу, через яку хочуть передавати свої дані, а для забезпечення максимальної безпеки дані надлишково зберігаються у тисячах зон доступності по всьому світу.

Чим унікальний WeSendit?

WeSendit виділяється серед інших постачальників хмарних послуг завдяки акценту на приватності користувачів і безпеці даних. WeSendit використовує децентралізовані технології Web 3.0, створюючи інструменти, що забезпечують надійну та безпечну обробку даних. Крім того, токен WeSendit (WSI) служить засобом оплати й нагороджує користувачів токенами за надання даних залежно від їхнього абонементу та можливих пакетів послуг «плати за фактом».

Для чого можна використовувати WeSendit (WSI)?

Токен WeSendit (WSI) можна використовувати різними способами, наприклад, для оплати регулярних послуг, переказу коштів, торгівлі або обміну на інші криптоактиви. Власники токенів отримують переваги від рефералів, нагород за стейкінг, використання запропонованих додатків, послуг мережі зберігання та Програми активності, що нагороджує користувачів токенами, коли вони надсилають свої дані через wesendit.com.

Яка зараз ринкова ціна WSI?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -4.63% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність WeSendit на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, WSI демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для WSI?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- WSI. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для WeSendit?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність WSI на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре WSI інтегрований в екосистему --.