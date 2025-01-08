Ціна Werk Family (WERK)
Поточна ціна Werk Family (WERK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.21K USD. Ціна WERK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Werk Family:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.24 USD
- зміна ціни Werk Family протягом дня — -7.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Werk Family до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Werk Family до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Werk Family до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Werk Family до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.65%
|30 днів
|$ 0
|-22.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Werk Family: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-7.65%
-4.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the Werk Family! 🐾🚀 The Werk Family is here to werk, meme, and make waves in the crypto world! Inspired by the unbreakable bond of a quirky yet lovable family, WERK represents hustle, community, and a splash of fun. With every transaction, the Werk Family grows stronger, reminding us all that teamwork makes the dream work! Whether you're a loyal wolf, a sly fox, or a chill bear, there's a place for everyone in this family. We're not just another meme token — we're a movement of grinders, dreamers, and believers united under one goal: to werk together and thrive. WERK hard, meme harder. Join the Werk Family today and be part of a token that’s all about camaraderie, innovation, and, of course, having fun along the way. Let’s werk it out!
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