Сьогоднішня ціна Werk Family (WERK)

Поточна ціна Werk Family (WERK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.21K USD. Ціна WERK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Werk Family:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.24 USD

- зміна ціни Werk Family протягом дня — -7.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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