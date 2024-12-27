Ціна WePower (WPR)
Поточна ціна WePower (WPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 213.66K USD. Ціна WPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WePower:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни WePower протягом дня — +49.60%
- циркуляційна пропозиція – 608.82M USD
Отримуйте оновлення цін WPR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WPR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WePower до USD становила $ +0.00011636.
За останні 30 днів зміна ціни WePower до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WePower до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WePower до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011636
|+49.60%
|30 днів
|$ 0
|-1.28%
|60 днів
|$ 0
|+195.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WePower: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+49.60%
-0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WPR до AUD
A$--
|1 WPR до GBP
￡--
|1 WPR до EUR
€--
|1 WPR до USD
$--
|1 WPR до MYR
RM--
|1 WPR до TRY
₺--
|1 WPR до JPY
¥--
|1 WPR до RUB
₽--
|1 WPR до INR
₹--
|1 WPR до IDR
Rp--
|1 WPR до PHP
₱--
|1 WPR до EGP
￡E.--
|1 WPR до BRL
R$--
|1 WPR до CAD
C$--
|1 WPR до BDT
৳--
|1 WPR до NGN
₦--
|1 WPR до UAH
₴--
|1 WPR до VES
Bs--
|1 WPR до PKR
Rs--
|1 WPR до KZT
₸--
|1 WPR до THB
฿--
|1 WPR до TWD
NT$--
|1 WPR до CHF
Fr--
|1 WPR до HKD
HK$--
|1 WPR до MAD
.د.م--