Ціна WEN ($WEN)
Поточна ціна WEN ($WEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.37K USD. Ціна $WEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.69 USD
- зміна ціни WEN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.25%
|60 днів
|$ 0
|-1.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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