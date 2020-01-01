Токеноміка WEMIX Dollar (WEMIX$) Дізнайтеся ключову інформацію про WEMIX Dollar (WEMIX$), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WEMIX Dollar (WEMIX$) Офіційний вебсайт: https://www.wemix.com/en Whitepaper: https://www.wemix.com/download/WEMIX3.0_Whitepaper.pdf Купити WEMIX$ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WEMIX Dollar (WEMIX$) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WEMIX Dollar (WEMIX$), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,42M $ 14,42M $ 14,42M Загальна пропозиція: $ 14,54M $ 14,54M $ 14,54M Циркуляційна пропозиція: $ 14,54M $ 14,54M $ 14,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,42M $ 14,42M $ 14,42M Історичний максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Історичний мінімум: $ 0,479572 $ 0,479572 $ 0,479572 Поточна ціна: $ 0,990319 $ 0,990319 $ 0,990319 Дізнайтеся більше про ціну WEMIX Dollar (WEMIX$)

Токеноміка WEMIX Dollar (WEMIX$): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WEMIX Dollar (WEMIX$) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WEMIX$, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEMIX$, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEMIX$, досліджуйте ціну токена WEMIX$ в реальному часі!

Прогноз ціни WEMIX$ Хочете знати, куди рухається WEMIX$? Наша сторінка прогнозу ціни WEMIX$ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WEMIX$ зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!