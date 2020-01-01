Токеноміка WEMIX Dollar (WEMIX$)

Токеноміка WEMIX Dollar (WEMIX$)

Дізнайтеся ключову інформацію про WEMIX Dollar (WEMIX$), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація WEMIX Dollar (WEMIX$)

Офіційний вебсайт:
https://www.wemix.com/en
Whitepaper:
https://www.wemix.com/download/WEMIX3.0_Whitepaper.pdf

Токеноміка та аналіз ціни WEMIX Dollar (WEMIX$)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WEMIX Dollar (WEMIX$), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 14,42M
$ 14,42M$ 14,42M
Загальна пропозиція:
$ 14,54M
$ 14,54M$ 14,54M
Циркуляційна пропозиція:
$ 14,54M
$ 14,54M$ 14,54M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 14,42M
$ 14,42M$ 14,42M
Історичний максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Історичний мінімум:
$ 0,479572
$ 0,479572$ 0,479572
Поточна ціна:
$ 0,990319
$ 0,990319$ 0,990319

Токеноміка WEMIX Dollar (WEMIX$): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки WEMIX Dollar (WEMIX$) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів WEMIX$, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEMIX$, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEMIX$, досліджуйте ціну токена WEMIX$ в реальному часі!

Прогноз ціни WEMIX$

Хочете знати, куди рухається WEMIX$? Наша сторінка прогнозу ціни WEMIX$ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.