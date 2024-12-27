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Ціна WEMIX Dollar (WEMIX$)

USD

Графік ціни WEMIX Dollar (WEMIX$) в реальному часі

$0.744603
$0.744603$0.744603
-1.30%(1D)

Сьогоднішня ціна WEMIX Dollar (WEMIX$)

Поточна ціна WEMIX Dollar (WEMIX$) сьогодні становить 0.744492 USD з ринковою капіталізацією $ 10.73M USD. Ціна WEMIX$ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WEMIX Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 224.44K USD
- зміна ціни WEMIX Dollar протягом дня — -1.05%
- циркуляційна пропозиція – 14.54M USD

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Цінові показники WEMIX Dollar (WEMIX$) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WEMIX Dollar до USD становила $ -0.0079663168992218.
За останні 30 днів зміна ціни WEMIX Dollar до USD становила $ -0.1209028950.
За останні 60 днів зміна ціни WEMIX Dollar до USD становила $ -0.0608381739.
За останні 90 днів зміна ціни WEMIX Dollar до USD становила $ -0.0882065651345408.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0079663168992218-1.05%
30 днів$ -0.1209028950-16.23%
60 днів$ -0.0608381739-8.17%
90 днів$ -0.0882065651345408-10.59%

Аналіз цін WEMIX Dollar (WEMIX$)

Останній аналіз цін WEMIX Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.740021
$ 0.740021$ 0.740021

$ 0.784627
$ 0.784627$ 0.784627

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

-0.34%

-1.05%

-2.52%

Ринкова інформація WEMIX Dollar (WEMIX$)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M

$ 224.44K
$ 224.44K$ 224.44K

14.54M
14.54M 14.54M

Що таке WEMIX Dollar ( WEMIX$)

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Ресурс WEMIX Dollar (WEMIX$)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WEMIX$ до місцевих валют

1 WEMIX$ до AUD
A$1.19863212
1 WEMIX$ до GBP
0.58814868
1 WEMIX$ до EUR
0.7072674
1 WEMIX$ до USD
$0.744492
1 WEMIX$ до MYR
RM3.32787924
1 WEMIX$ до TRY
26.2061184
1 WEMIX$ до JPY
¥117.45850284
1 WEMIX$ до RUB
76.4593284
1 WEMIX$ до INR
63.62428632
1 WEMIX$ до IDR
Rp12,007.93380276
1 WEMIX$ до PHP
43.09864188
1 WEMIX$ до EGP
￡E.37.87230804
1 WEMIX$ до BRL
R$4.6158504
1 WEMIX$ до CAD
C$1.07206848
1 WEMIX$ до BDT
88.98912876
1 WEMIX$ до NGN
1,152.45872616
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31.23888432
1 WEMIX$ до VES
Bs37.969092
1 WEMIX$ до PKR
Rs207.25912788
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฿25.3871772
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NT$24.4565622
1 WEMIX$ до CHF
Fr0.6700428
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