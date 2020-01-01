Токеноміка Welups Blockchain (WELUPS) Дізнайтеся ключову інформацію про Welups Blockchain (WELUPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Welups Blockchain (WELUPS) Welups blockchain - Created for the better world Founded in Dubai, the Welups platform is a part of the Omanee ecosystem. The Welups blockchain is similar to the TRON decentralized network by applying technologies and similar consensus that are proven in TRON – giving Welups the ability to perform with exceptionally high performance, scalability, and availability Офіційний вебсайт: https://welups.com/ Купити WELUPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Welups Blockchain (WELUPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Welups Blockchain (WELUPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 45,00B $ 45,00B $ 45,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 31,52K $ 31,52K $ 31,52K Історичний максимум: $ 0,00254806 $ 0,00254806 $ 0,00254806 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Welups Blockchain (WELUPS)

Токеноміка Welups Blockchain (WELUPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Welups Blockchain (WELUPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WELUPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WELUPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WELUPS, досліджуйте ціну токена WELUPS в реальному часі!

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