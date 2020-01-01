Токеноміка Welshare Health Token (WEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Welshare Health Token (WEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Офіційний вебсайт: https://www.welshare.health/ Whitepaper: https://whitepaper.welshare.health/ Купити WEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Welshare Health Token (WEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Welshare Health Token (WEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 639,50K $ 639,50K $ 639,50K Загальна пропозиція: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Циркуляційна пропозиція: $ 245,74M $ 245,74M $ 245,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,51M $ 6,51M $ 6,51M Історичний максимум: $ 0,146838 $ 0,146838 $ 0,146838 Історичний мінімум: $ 0,00214529 $ 0,00214529 $ 0,00214529 Поточна ціна: $ 0,0026023 $ 0,0026023 $ 0,0026023 Дізнайтеся більше про ціну Welshare Health Token (WEL)

Токеноміка Welshare Health Token (WEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Welshare Health Token (WEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEL, досліджуйте ціну токена WEL в реальному часі!

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