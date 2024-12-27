Сьогоднішня ціна Welshare Health Token (WEL)

Поточна ціна Welshare Health Token (WEL) сьогодні становить 0.058647 USD з ринковою капіталізацією $ 14.40M USD. Ціна WEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Welshare Health Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.98K USD

- зміна ціни Welshare Health Token протягом дня — -1.45%

- циркуляційна пропозиція – 245.74M USD

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