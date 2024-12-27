Ціна Welshare Health Token (WEL)
Поточна ціна Welshare Health Token (WEL) сьогодні становить 0.058647 USD з ринковою капіталізацією $ 14.40M USD. Ціна WEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Welshare Health Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.98K USD
- зміна ціни Welshare Health Token протягом дня — -1.45%
- циркуляційна пропозиція – 245.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Welshare Health Token до USD становила $ -0.00086509847514759.
За останні 30 днів зміна ціни Welshare Health Token до USD становила $ -0.0151711226.
За останні 60 днів зміна ціни Welshare Health Token до USD становила $ +0.0133793101.
За останні 90 днів зміна ціни Welshare Health Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00086509847514759
|-1.45%
|30 днів
|$ -0.0151711226
|-25.86%
|60 днів
|$ +0.0133793101
|+22.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Welshare Health Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-1.45%
-9.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
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