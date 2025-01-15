Ціна Wellnode (WEND)
Поточна ціна Wellnode (WEND) сьогодні становить 0.00109936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wellnode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Wellnode протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WEND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WEND.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wellnode до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wellnode до USD становила $ -0.0000479703.
За останні 60 днів зміна ціни Wellnode до USD становила $ -0.0000831352.
За останні 90 днів зміна ціни Wellnode до USD становила $ -0.0003842554419513694.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ -0.0000479703
|-4.36%
|60 днів
|$ -0.0000831352
|-7.56%
|90 днів
|$ -0.0003842554419513694
|-25.89%
Останній аналіз цін Wellnode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.04%
-2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wellnode is a masternode coin, its a proof of stake coin. wellnode is developing a platform and is in the process of development. Through Wellnode platform, users will gain access to a wealth of information encompassing project details, technical specifications, team profiles, roadmaps, and other essential data points. Our aim is to empower individuals with the knowledge they need to make informed investment decisions and actively participate in the masternode coin ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WEND до AUD
A$0.0017699696
|1 WEND до GBP
￡0.0008904816
|1 WEND до EUR
€0.0010663792
|1 WEND до USD
$0.00109936
|1 WEND до MYR
RM0.00494712
|1 WEND до TRY
₺0.0389942992
|1 WEND до JPY
¥0.1737208672
|1 WEND до RUB
₽0.1136298496
|1 WEND до INR
₹0.0951056336
|1 WEND до IDR
Rp18.0222921984
|1 WEND до PHP
₱0.0645654128
|1 WEND до EGP
￡E.0.055462712
|1 WEND до BRL
R$0.0066401344
|1 WEND до CAD
C$0.0015720848
|1 WEND до BDT
৳0.1337151568
|1 WEND до NGN
₦1.7070752144
|1 WEND до UAH
₴0.0465139216
|1 WEND до VES
Bs0.05826608
|1 WEND до PKR
Rs0.306391632
|1 WEND до KZT
₸0.5835183008
|1 WEND до THB
฿0.0381258048
|1 WEND до TWD
NT$0.0362568928
|1 WEND до CHF
Fr0.0010004176
|1 WEND до HKD
HK$0.0085530208
|1 WEND до MAD
.د.م0.0110705552