Сьогоднішня ціна Wellnode (WEND)

Поточна ціна Wellnode (WEND) сьогодні становить 0.00109936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wellnode:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD

- зміна ціни Wellnode протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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