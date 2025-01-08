Ціна Welle (WELLE)
Поточна ціна Welle (WELLE) сьогодні становить 0.00100682 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WELLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Welle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.85 USD
- зміна ціни Welle протягом дня — -1.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Welle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Welle до USD становила $ -0.0000182052.
За останні 60 днів зміна ціни Welle до USD становила $ -0.0000446022.
За останні 90 днів зміна ціни Welle до USD становила $ -0.000010928027044743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.95%
|30 днів
|$ -0.0000182052
|-1.80%
|60 днів
|$ -0.0000446022
|-4.43%
|90 днів
|$ -0.000010928027044743
|-1.07%
Останній аналіз цін Welle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-1.95%
-1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Riverex Token (WELLE) is the utility token of the Riverex decentralized exchange.
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