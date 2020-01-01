Токеноміка WELL3 ($WELL) Дізнайтеся ключову інформацію про WELL3 ($WELL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WELL3 ($WELL) WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem. Офіційний вебсайт: https://well.eco/ Купити $WELL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WELL3 ($WELL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WELL3 ($WELL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Загальна пропозиція: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Циркуляційна пропозиція: $ 6.58B $ 6.58B $ 6.58B FDV (повністю розведена вартість): $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Історичний максимум: $ 0.00279651 $ 0.00279651 $ 0.00279651 Історичний мінімум: $ 0.00014115 $ 0.00014115 $ 0.00014115 Поточна ціна: $ 0.00022677 $ 0.00022677 $ 0.00022677 Дізнайтеся більше про ціну WELL3 ($WELL)

Токеноміка WELL3 ($WELL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WELL3 ($WELL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $WELL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WELL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WELL, досліджуйте ціну токена $WELL в реальному часі!

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