Токеноміка WELL3 ($WELL)

Токеноміка WELL3 ($WELL)

Дізнайтеся ключову інформацію про WELL3 ($WELL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація WELL3 ($WELL)

WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem.

Офіційний вебсайт:
https://well.eco/

Токеноміка та аналіз ціни WELL3 ($WELL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WELL3 ($WELL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Загальна пропозиція:
$ 42.00B
$ 42.00B$ 42.00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 6.58B
$ 6.58B$ 6.58B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M
Історичний максимум:
$ 0.00279651
$ 0.00279651$ 0.00279651
Історичний мінімум:
$ 0.00014115
$ 0.00014115$ 0.00014115
Поточна ціна:
$ 0.00022677
$ 0.00022677$ 0.00022677

Токеноміка WELL3 ($WELL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки WELL3 ($WELL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $WELL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WELL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WELL, досліджуйте ціну токена $WELL в реальному часі!

Прогноз ціни $WELL

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.