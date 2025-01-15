Сьогоднішня ціна WELD (WELD)

Поточна ціна WELD (WELD) сьогодні становить 0.00203067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WELD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.64K USD

- зміна ціни WELD протягом дня — +2.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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