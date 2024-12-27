Ціна Weird Medieval Memes (WMM)
Поточна ціна Weird Medieval Memes (WMM) сьогодні становить 0.00266237 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна WMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Weird Medieval Memes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.77K USD
- зміна ціни Weird Medieval Memes протягом дня — +6.24%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weird Medieval Memes до USD становила $ +0.00015631.
За останні 30 днів зміна ціни Weird Medieval Memes до USD становила $ -0.0019430849.
За останні 60 днів зміна ціни Weird Medieval Memes до USD становила $ -0.0013409521.
За останні 90 днів зміна ціни Weird Medieval Memes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015631
|+6.24%
|30 днів
|$ -0.0019430849
|-72.98%
|60 днів
|$ -0.0013409521
|-50.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Weird Medieval Memes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
+6.24%
-14.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.
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