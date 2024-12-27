Сьогоднішня ціна Weird Medieval Memes (WMM)

Поточна ціна Weird Medieval Memes (WMM) сьогодні становить 0.00266237 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна WMM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Weird Medieval Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.77K USD

- зміна ціни Weird Medieval Memes протягом дня — +6.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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