Ціна Weft Finance (WEFT)
Поточна ціна Weft Finance (WEFT) сьогодні становить 0.0056652 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Weft Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.01 USD
- зміна ціни Weft Finance протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weft Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Weft Finance до USD становила $ -0.0027667607.
За останні 60 днів зміна ціни Weft Finance до USD становила $ +0.0000676730.
За останні 90 днів зміна ціни Weft Finance до USD становила $ -0.000743183564063286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0027667607
|-48.83%
|60 днів
|$ +0.0000676730
|+1.19%
|90 днів
|$ -0.000743183564063286
|-11.59%
Останній аналіз цін Weft Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
-0.20%
-21.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Weft Finance is a decentralized lending platform on Radix DLT.
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