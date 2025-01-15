Сьогоднішня ціна Weft Finance (WEFT)

Поточна ціна Weft Finance (WEFT) сьогодні становить 0.0056652 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Weft Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 644.01 USD

- зміна ціни Weft Finance протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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