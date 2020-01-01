Токеноміка WeeDE ($WEEDE) Дізнайтеся ключову інформацію про WeeDE ($WEEDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WeeDE ($WEEDE) JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry. Офіційний вебсайт: https://jaweede.de/ Купити $WEEDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WeeDE ($WEEDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WeeDE ($WEEDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 312,90K $ 312,90K $ 312,90K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 312,90K $ 312,90K $ 312,90K Історичний максимум: $ 0,00224628 $ 0,00224628 $ 0,00224628 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0003129 $ 0,0003129 $ 0,0003129 Дізнайтеся більше про ціну WeeDE ($WEEDE)

Токеноміка WeeDE ($WEEDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WeeDE ($WEEDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $WEEDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WEEDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WEEDE, досліджуйте ціну токена $WEEDE в реальному часі!

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