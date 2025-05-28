Ціна Weedcoin (WEEDCOIN)
Поточна ціна Weedcoin (WEEDCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 470,99K USD. Ціна WEEDCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Weedcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Weedcoin протягом дня — -4,77%
- циркуляційна пропозиція – 999,61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weedcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Weedcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Weedcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Weedcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,77%
|30 днів
|$ 0
|+25,54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Weedcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,28%
-4,77%
+12,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.
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