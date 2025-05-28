Сьогоднішня ціна Weedcoin (WEEDCOIN)

Поточна ціна Weedcoin (WEEDCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 470,99K USD. Ціна WEEDCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Weedcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Weedcoin протягом дня — -4,77%

- циркуляційна пропозиція – 999,61M USD

Отримуйте оновлення цін WEEDCOIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WEEDCOIN.