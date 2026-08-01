Сьогоднішня ціна WEED Token

Поточна ціна WEED Token (WEED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEED до USD становить $ 0 за WEED.

WEED Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 583, з циркуляційною пропозицією у 116,17M WEED. Протягом останніх 24 годин WEED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00100365 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,502099, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WEED змінився на -- за останню годину та на +2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,91.

Ринкова інформація щодо WEED Token (WEED)

Ринкова капіталізація $ 115,58K$ 115,58K $ 115,58K Обсяг (за 24 год) $ 24,91$ 24,91 $ 24,91 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 115,58K$ 115,58K $ 115,58K Циркуляційне постачання 116,17M 116,17M 116,17M Загальна пропозиція 116 165 613,906186 116 165 613,906186 116 165 613,906186

Поточна ринкова капіталізація WEED Token — $ 115,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,91. Циркуляційна пропозиція WEED — 116,17M, зі загальною пропозицією 116165613.906186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,58K.