Що таке WeCoOwn ( WCX)

WCX is the reward tokens for WeCoOwn platform. Sellers could earn WCX tokens by listing properties or assets for sale or for lease. Buyers could earn WCX tokens by making active due diligence comments and forming a buyer group to co-purchase the properties or assets with other potential like-minded co-owners on the WeCoOwn (WeCo) platform.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс WeCoOwn (WCX) Офіційний вебсайт