Сьогоднішня ціна WeCoOwn (WCX)

Поточна ціна WeCoOwn (WCX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WeCoOwn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.13K USD

- зміна ціни WeCoOwn протягом дня — +7.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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