Ціна WeCoOwn (WCX)
Поточна ціна WeCoOwn (WCX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WeCoOwn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.13K USD
- зміна ціни WeCoOwn протягом дня — +7.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WeCoOwn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WeCoOwn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WeCoOwn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WeCoOwn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.42%
|30 днів
|$ 0
|-17.26%
|60 днів
|$ 0
|-68.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WeCoOwn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+7.42%
-5.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WCX is the reward tokens for WeCoOwn platform. Sellers could earn WCX tokens by listing properties or assets for sale or for lease. Buyers could earn WCX tokens by making active due diligence comments and forming a buyer group to co-purchase the properties or assets with other potential like-minded co-owners on the WeCoOwn (WeCo) platform.
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