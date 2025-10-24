Інформація щодо ціни WECO (WECO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,40%

Актуальна ціна WECO (WECO) становить --. За останні 24 години WECO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WECO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WECO змінився на -- за останню годину, -0,25% за 24 години та на -7,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WECO (WECO)

Ринкова капіталізація $ 49,14K$ 49,14K $ 49,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,14K$ 49,14K $ 49,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WECO — $ 49,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WECO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,14K.