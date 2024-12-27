Сьогоднішня ціна Wecan (WECAN)

Поточна ціна Wecan (WECAN) сьогодні становить 0.00129522 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна WECAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wecan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24K USD

- зміна ціни Wecan протягом дня — -0.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.72B USD

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