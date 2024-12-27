Ціна Wecan (WECAN)
Поточна ціна Wecan (WECAN) сьогодні становить 0.00129522 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна WECAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wecan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.24K USD
- зміна ціни Wecan протягом дня — -0.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.72B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wecan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wecan до USD становила $ -0.0001109222.
За останні 60 днів зміна ціни Wecan до USD становила $ -0.0006318704.
За останні 90 днів зміна ціни Wecan до USD становила $ +0.0000946817547578421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.41%
|30 днів
|$ -0.0001109222
|-8.56%
|60 днів
|$ -0.0006318704
|-48.78%
|90 днів
|$ +0.0000946817547578421
|+7.89%
Останній аналіз цін Wecan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-0.41%
-12.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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