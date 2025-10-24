Інформація щодо ціни Websync (WEBS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,49$ 1,49 $ 1,49 Найнижча ціна $ 0,00901109$ 0,00901109 $ 0,00901109 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Websync (WEBS) становить $0,00960146. За останні 24 години WEBS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WEBS становить $ 1,49, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00901109.

Що стосується короткострокових результатів, то WEBS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Websync (WEBS)

Ринкова капіталізація $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,60K$ 9,60K $ 9,60K Циркуляційне постачання 878,51K 878,51K 878,51K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Websync — $ 8,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WEBS — 878,51K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,60K.