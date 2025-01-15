Ціна Websea (WBS)
Поточна ціна Websea (WBS) сьогодні становить 0.378584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Websea:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65M USD
- зміна ціни Websea протягом дня — -2.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WBS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WBS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Websea до USD становила $ -0.0114236141699903.
За останні 30 днів зміна ціни Websea до USD становила $ -0.0181424267.
За останні 60 днів зміна ціни Websea до USD становила $ +0.1686222979.
За останні 90 днів зміна ціни Websea до USD становила $ +0.27774252982897654.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0114236141699903
|-2.92%
|30 днів
|$ -0.0181424267
|-4.79%
|60 днів
|$ +0.1686222979
|+44.54%
|90 днів
|$ +0.27774252982897654
|+275.42%
Останній аналіз цін Websea: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-2.92%
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WBS до AUD
A$0.60952024
|1 WBS до GBP
￡0.30665304
|1 WBS до EUR
€0.36722648
|1 WBS до USD
$0.378584
|1 WBS до MYR
RM1.703628
|1 WBS до TRY
₺13.42837448
|1 WBS до JPY
¥59.8352012
|1 WBS до RUB
₽39.13044224
|1 WBS до INR
₹32.75130184
|1 WBS до IDR
Rp6,206.29408896
|1 WBS до PHP
₱22.23423832
|1 WBS до EGP
￡E.19.0995628
|1 WBS до BRL
R$2.28664736
|1 WBS до CAD
C$0.54137512
|1 WBS до BDT
৳46.04717192
|1 WBS до NGN
₦587.86144936
|1 WBS до UAH
₴16.01788904
|1 WBS до VES
Bs20.064952
|1 WBS до PKR
Rs105.5113608
|1 WBS до KZT
₸200.94481552
|1 WBS до THB
฿13.12929312
|1 WBS до TWD
NT$12.48570032
|1 WBS до CHF
Fr0.34451144
|1 WBS до HKD
HK$2.94538352
|1 WBS до MAD
.د.م3.81234088