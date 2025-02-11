Ціна WebMind Network (WMN)
Поточна ціна WebMind Network (WMN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WebMind Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.36 USD
- зміна ціни WebMind Network протягом дня — +23.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WebMind Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WebMind Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WebMind Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WebMind Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+23.71%
|30 днів
|$ 0
|-73.20%
|60 днів
|$ 0
|-73.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WebMind Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+23.71%
-41.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Webmind Network is a groundbreaking initiative at the intersection of web3 and cryptocurrency, seeking to revolutionize the way we interact with and conceptualize the internet. As a visionary project, Webmind aims to contribute to the development of a more decentralized, secure, and user-centric web.
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