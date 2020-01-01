Токеноміка Weblume AI (WLAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Weblume AI (WLAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. Офіційний вебсайт: https://www.weblume.ai/ Купити WLAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Weblume AI (WLAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Weblume AI (WLAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 159,96K $ 159,96K $ 159,96K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 159,96K $ 159,96K $ 159,96K Історичний максимум: $ 0,064486 $ 0,064486 $ 0,064486 Історичний мінімум: $ 0,01393721 $ 0,01393721 $ 0,01393721 Поточна ціна: $ 0,01599635 $ 0,01599635 $ 0,01599635 Дізнайтеся більше про ціну Weblume AI (WLAI)

Токеноміка Weblume AI (WLAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Weblume AI (WLAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WLAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WLAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WLAI, досліджуйте ціну токена WLAI в реальному часі!

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