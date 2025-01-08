Ціна Weble Ecosystem (WET)
Поточна ціна Weble Ecosystem (WET) сьогодні становить 0.581821 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Weble Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.84 USD
- зміна ціни Weble Ecosystem протягом дня — -12.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weble Ecosystem до USD становила $ -0.0801761619374579.
За останні 30 днів зміна ціни Weble Ecosystem до USD становила $ -0.1446864899.
За останні 60 днів зміна ціни Weble Ecosystem до USD становила $ +0.1933223036.
За останні 90 днів зміна ціни Weble Ecosystem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0801761619374579
|-12.11%
|30 днів
|$ -0.1446864899
|-24.86%
|60 днів
|$ +0.1933223036
|+33.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Weble Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.61%
-12.11%
+8.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems. Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services. The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success.
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