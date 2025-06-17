Ціна WebGenieAI (SN54)
Поточна ціна WebGenieAI (SN54) сьогодні становить 0,885834 USD з ринковою капіталізацією $ 1,13M USD. Ціна SN54 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WebGenieAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WebGenieAI протягом дня — -17,10%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WebGenieAI до USD становила $ -0,1827311710389467.
За останні 30 днів зміна ціни WebGenieAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WebGenieAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WebGenieAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,1827311710389467
|-17,10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WebGenieAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,33%
-17,10%
-40,40%
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