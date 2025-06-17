Сьогоднішня ціна WebGenieAI (SN54)

Поточна ціна WebGenieAI (SN54) сьогодні становить 0,885834 USD з ринковою капіталізацією $ 1,13M USD. Ціна SN54 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WebGenieAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WebGenieAI протягом дня — -17,10%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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