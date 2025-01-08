Сьогоднішня ціна WEBFOUR (WEBFOUR)

Поточна ціна WEBFOUR (WEBFOUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEBFOUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WEBFOUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.30 USD

- зміна ціни WEBFOUR протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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