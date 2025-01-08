Сьогоднішня ціна WEB4 AI (WEB4)

Поточна ціна WEB4 AI (WEB4) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEB4 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WEB4 AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.42 USD

- зміна ціни WEB4 AI протягом дня — -11.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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