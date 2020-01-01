Токеноміка Web3 Whales (W3W) Дізнайтеся ключову інформацію про Web3 Whales (W3W), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Офіційний вебсайт: https://www.web3whales.app Whitepaper: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Купити W3W зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Web3 Whales (W3W) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Web3 Whales (W3W), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Загальна пропозиція: $ 94.71M $ 94.71M $ 94.71M Циркуляційна пропозиція: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Історичний максимум: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Історичний мінімум: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Поточна ціна: $ 0.01190127 $ 0.01190127 $ 0.01190127 Дізнайтеся більше про ціну Web3 Whales (W3W)

Токеноміка Web3 Whales (W3W): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Web3 Whales (W3W) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів W3W, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів W3W, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку W3W, досліджуйте ціну токена W3W в реальному часі!

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