Сьогоднішня ціна Web3 Whales (W3W)

Поточна ціна Web3 Whales (W3W) сьогодні становить 0.02247329 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна W3W до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Web3 Whales:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.57 USD

- зміна ціни Web3 Whales протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 93.35M USD

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