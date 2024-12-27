Ціна Web3 Whales (W3W)
Поточна ціна Web3 Whales (W3W) сьогодні становить 0.02247329 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна W3W до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Web3 Whales:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.57 USD
- зміна ціни Web3 Whales протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 93.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Web3 Whales до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Web3 Whales до USD становила $ +0.0072629965.
За останні 60 днів зміна ціни Web3 Whales до USD становила $ +0.0145771737.
За останні 90 днів зміна ціни Web3 Whales до USD становила $ +0.011002455943224212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ +0.0072629965
|+32.32%
|60 днів
|$ +0.0145771737
|+64.86%
|90 днів
|$ +0.011002455943224212
|+95.92%
Останній аналіз цін Web3 Whales: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
+0.16%
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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