Ціна Web3 No Value (W3N)
Поточна ціна Web3 No Value (W3N) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна W3N до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Web3 No Value:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09 USD
- зміна ціни Web3 No Value протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Web3 No Value до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Web3 No Value до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Web3 No Value до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Web3 No Value до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.76%
|60 днів
|$ 0
|-98.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Web3 No Value: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
W3N is the platform token of Web3 No Value platform, issued in the form of MeMeCoin
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