Токеноміка Web 3 Dollar (USD3) Дізнайтеся ключову інформацію про Web 3 Dollar (USD3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Web 3 Dollar (USD3) USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview Купити USD3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Web 3 Dollar (USD3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Web 3 Dollar (USD3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,92M $ 49,92M $ 49,92M Загальна пропозиція: $ 47,42M $ 47,42M $ 47,42M Циркуляційна пропозиція: $ 47,42M $ 47,42M $ 47,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 49,92M $ 49,92M $ 49,92M Історичний максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Історичний мінімум: $ 0,939075 $ 0,939075 $ 0,939075 Поточна ціна: $ 1,053 $ 1,053 $ 1,053 Дізнайтеся більше про ціну Web 3 Dollar (USD3)

Токеноміка Web 3 Dollar (USD3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Web 3 Dollar (USD3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USD3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USD3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USD3, досліджуйте ціну токена USD3 в реальному часі!

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