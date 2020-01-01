Токеноміка Web 3 Dollar (USD3)

Токеноміка Web 3 Dollar (USD3)

Дізнайтеся ключову інформацію про Web 3 Dollar (USD3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers.

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Офіційний вебсайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview

Токеноміка та аналіз ціни Web 3 Dollar (USD3)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Web 3 Dollar (USD3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 49,92M
$ 49,92M$ 49,92M
Загальна пропозиція:
$ 47,42M
$ 47,42M$ 47,42M
Циркуляційна пропозиція:
$ 47,42M
$ 47,42M$ 47,42M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 49,92M
$ 49,92M$ 49,92M
Історичний максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Історичний мінімум:
$ 0,939075
$ 0,939075$ 0,939075
Поточна ціна:
$ 1,053
$ 1,053$ 1,053

Токеноміка Web 3 Dollar (USD3): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Web 3 Dollar (USD3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів USD3, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USD3, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку USD3, досліджуйте ціну токена USD3 в реальному часі!

Прогноз ціни USD3

Хочете знати, куди рухається USD3? Наша сторінка прогнозу ціни USD3 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.