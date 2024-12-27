Сьогоднішня ціна Web 3 Dollar (USD3)

Поточна ціна Web 3 Dollar (USD3) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 32.22M USD. Ціна USD3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Web 3 Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.92K USD

- зміна ціни Web 3 Dollar протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 31.28M USD

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