Ціна Web 3 Dollar (USD3)
Поточна ціна Web 3 Dollar (USD3) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 32.22M USD. Ціна USD3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Web 3 Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.92K USD
- зміна ціни Web 3 Dollar протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 31.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Web 3 Dollar до USD становила $ +0.00081247.
За останні 30 днів зміна ціни Web 3 Dollar до USD становила $ +0.0044114428.
За останні 60 днів зміна ціни Web 3 Dollar до USD становила $ +0.0109902538.
За останні 90 днів зміна ціни Web 3 Dollar до USD становила $ +0.0124069338451255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081247
|+0.08%
|30 днів
|$ +0.0044114428
|+0.43%
|60 днів
|$ +0.0109902538
|+1.07%
|90 днів
|$ +0.0124069338451255
|+1.22%
Останній аналіз цін Web 3 Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+0.08%
+0.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets.
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