Сьогоднішня ціна WeatherXM

Поточна ціна WeatherXM (WXM) сьогодні становить $ 0.00778281, зі зміною 5.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WXM до USD становить $ 0.00778281 за WXM.

WeatherXM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 202,458, з циркуляційною пропозицією у 26.01M WXM. Протягом останніх 24 годин WXM торгувався між $ 0.00709862 (мінімум) та $ 0.00823485 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.38, тоді як історичний мінімум — $ 0.00446604.

У короткостроковій динаміці WXM змінився на +0.53% за останню годину та на -2.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 107.19.

Ринкова інформація щодо WeatherXM (WXM)

Ринкова капіталізація $ 202.46K$ 202.46K $ 202.46K Обсяг (за 24 год) $ 107.19$ 107.19 $ 107.19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 778.26K$ 778.26K $ 778.26K Циркуляційне постачання 26.01M 26.01M 26.01M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація WeatherXM — $ 202.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 107.19. Циркуляційна пропозиція WXM — 26.01M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 778.26K.