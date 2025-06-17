Сьогоднішня ціна We Will Huddle (HUDDLE)

Поточна ціна We Will Huddle (HUDDLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114,67K USD. Ціна HUDDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності We Will Huddle:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни We Will Huddle протягом дня — +3,29%

- циркуляційна пропозиція – 990,98M USD

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