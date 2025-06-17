Ціна We Will Huddle (HUDDLE)
Поточна ціна We Will Huddle (HUDDLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114,67K USD. Ціна HUDDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності We Will Huddle:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни We Will Huddle протягом дня — +3,29%
- циркуляційна пропозиція – 990,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни We Will Huddle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни We Will Huddle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни We Will Huddle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни We Will Huddle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін We Will Huddle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,81%
+3,29%
-28,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.
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