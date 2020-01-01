Токеноміка We Love Pussy (PUSSY) Дізнайтеся ключову інформацію про We Love Pussy (PUSSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація We Love Pussy (PUSSY) A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. Офіційний вебсайт: https://welovepussy.fun/ Купити PUSSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни We Love Pussy (PUSSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена We Love Pussy (PUSSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,90K $ 93,90K $ 93,90K Загальна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Циркуляційна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 93,90K $ 93,90K $ 93,90K Історичний максимум: $ 0,00210094 $ 0,00210094 $ 0,00210094 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну We Love Pussy (PUSSY)

Токеноміка We Love Pussy (PUSSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки We Love Pussy (PUSSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUSSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUSSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUSSY, досліджуйте ціну токена PUSSY в реальному часі!

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