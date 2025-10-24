Інформація щодо ціни We Love Legs (LEGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +2,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +47,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +47,34%

Актуальна ціна We Love Legs (LEGS) становить --. За останні 24 години LEGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LEGS змінився на -0,13% за останню годину, +2,93% за 24 години та на +47,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо We Love Legs (LEGS)

Ринкова капіталізація $ 87,16K$ 87,16K $ 87,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 87,16K$ 87,16K $ 87,16K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація We Love Legs — $ 87,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEGS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 87,16K.