Актуальна ціна We Love Legs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LEGS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LEGS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна We Love Legs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LEGS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LEGS на MEXC вже зараз.

Докладніше про LEGS

Інформація про ціну LEGS

Офіційний вебсайт LEGS

Токеноміка LEGS

Прогноз ціни LEGS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип We Love Legs

Ціна We Love Legs (LEGS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LEGS до USD:

--
----
+2,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни We Love Legs (LEGS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:44:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни We Love Legs (LEGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

+2,93%

+47,34%

+47,34%

Актуальна ціна We Love Legs (LEGS) становить --. За останні 24 години LEGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LEGS змінився на -0,13% за останню годину, +2,93% за 24 години та на +47,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо We Love Legs (LEGS)

$ 87,16K
$ 87,16K$ 87,16K

--
----

$ 87,16K
$ 87,16K$ 87,16K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація We Love Legs — $ 87,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEGS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 87,16K.

Історія ціни We Love Legs (LEGS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни We Love Legs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни We Love Legs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни We Love Legs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни We Love Legs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,93%
30 днів$ 0-18,43%
60 днів$ 0-62,21%
90 днів$ 0--

Що таке We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс We Love Legs (LEGS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни We Love Legs (USD)

Скільки коштуватиме We Love Legs (LEGS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів We Love Legs (LEGS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо We Love Legs.

Перегляньте прогноз ціни We Love Legs вже зараз!

LEGS до місцевих валют

Токеноміка We Love Legs (LEGS)

Розуміння токеноміки We Love Legs (LEGS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LEGS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про We Love Legs (LEGS)

Скільки сьогодні коштує We Love Legs (LEGS)?
Актуальна ціна LEGS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LEGS до USD?
Поточна ціна LEGS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація We Love Legs?
Ринкова капіталізація LEGS — $ 87,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LEGS?
Циркуляційна пропозиція LEGS — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LEGS?
LEGS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LEGS?
Історична мінімальна ціна LEGS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LEGS?
Актуальний обсяг торгівлі LEGS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LEGS цього року?
LEGS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LEGS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:44:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для We Love Legs (LEGS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 941,08
$110 941,08$110 941,08

+0,93%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 955,47
$3 955,47$3 955,47

+2,02%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16934
$0,16934$0,16934

+10,49%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,37
$192,37$192,37

+0,70%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,3091
$18,3091$18,3091

+18,74%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 955,47
$3 955,47$3 955,47

+2,02%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 941,08
$110 941,08$110 941,08

+0,93%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,37
$192,37$192,37

+0,70%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4365
$2,4365$2,4365

+1,14%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 128,11
$1 128,11$1 128,11

-0,15%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6272
$0,6272$0,6272

+527,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000796
$0,00000796$0,00000796

+347,19%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,98
$53,98$53,98

+119,07%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02057
$0,02057$0,02057

+105,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5698
$0,5698$0,5698

+89,93%